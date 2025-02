Dayitalianews.com - Turista si addormenta in taxi e si risveglia a 600 km di distanza

Jack, unfrancese di 22 anni, era pronto a godersi una meravigliosa vacanza tra le acque cristalline e le spiagge bianche della Thailandia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e si è trovato a vivere una vera e proprio odissea. Il 22enne, dopo aver chiamato un, aveva indicato al conducente la meta da raggiungere e si erato, ma al suo risveglio ha fatto una bruttissima sorpresa: non si trovava nel paradiso naturale che desiderava raggiungere, ma in un luogo sconosciuto circondato da montagne. Com’è stato possibile? Tutto è nato per un incredibile errore nella pronuncia, ma molto ha influito anche la sbadataggine del ragazzo.La storia incredibile delfranceseJack voleva raggiungere Ko Tao, una meravigliosa isola thailandese, e ha comunicato la destinazione finale al tassista.