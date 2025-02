Lanazione.it - "Tuo figlio è nei guai, servono soldi". Ma l'anziana non ci casca: arrestato

Leggi su Lanazione.it

Foligno, 24 febbraio 2025 - Ancora un'nel mirino dei truffatori, col solito trucchetto del finto incidente. Ma stavolta al furbo di turno, 36 anni, gli è andata male, perché la Polizia lo hain flagranza per il reato. Tutto è iniziato quando la donna, ultranovantenne, ha ricevuto la telefonata di un sedicente avvocato, il quale, dopo averle comunicato che ilaveva causato un grave incidente stradale, investendo un ciclista, l’ha informata che sarebbe servita una grossa somma di denaro contante per evitare a quest’ultimo il carcere, avvisandola, inoltre, che sarebbe stata presto contattata da un maresciallo dell’Arma che le avrebbe dato ulteriori informazioni. In effetti, a pochi minuti di distanza dalla prima telefonata, la signora ha ricevuto un’altra chiamata in cui un sedicente maresciallo, dopo aver confermato la gravità della situazione, ha la donna che, di lì a poco, un uomo di fiducia sarebbe passato a casa a ritirare il denaro necessario.