Tumori infantili, si guarisce nell’82% dei casi

A Modena sono circa trenta idi pazienti affetti da neoplasieche dal territorio provinciale, ma in alcunianche italiano e fuori nazione, si rivolgono all’Oncoematologia Pediatria dell’Aou. La Pediatria del Policlinico si prende cura da sempre dei, fin dal 1960, anno a cui si fanno risalire i primi registri, pur in assenza, allora, di cure efficaci. "Prenderci cura dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie – spiega Pier Luca Ceccarelli, direttore della Chirurgia Pediatria e del Dipartimento Materno Infantile – è una delle attività fondamentali che impegna medici, chirurghi e personale infermieristico. È importante ricordare i tanti passi avanti fatti in questi anni e le sfide ancora aperte". Il Policlinico collabora strettamente con Aseop che ha un forte ruolo di supporto sia tramite donazioni che con l’aiuto offerto alle famiglie grazie anche alla Casa di Fausta, fondamentale per ospitare chi viene a Modena per curarsi.