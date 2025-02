Tu non esci so perché Grande Fratello Zeudi tranquillizza Chiara prima del televoto e tira in ballo Alfonso

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’appuntamento con la 34esima diretta delva in onda lunedì 24 febbraio, alle 21:20. Al timone delreality showSignorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli e i concorrenti eliminati. La puntata di stasera avrà come tema principale il confronto tra Helena e, protagoniste di una discussione infuocata che ha sconvolto gli equilibri della Casa.Un tempo molto unite, alleate e anche attratte l’una dall’altra, le due concorrenti ora si ritrovano su posizioni opposte e componenti delle due fazioni della casa. La loro relazione si è incrinata dopo cheha messo in discussione la sincerità della relazione tra Helena e Javier, scatenando la furia della modella brasiliana. “Non sopporto più la sua falsità”, ha dito Helena.