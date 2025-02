Justcalcio.com - TS – “Sorpasso Juve? Classifica si guarda alla fine”. Sulla sfida con l’Inter…

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 13:40:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:Momento clou per la stagione della Lazio, tra campionato e Coppa Italia. Nell’ultimo turno di Serie A i biancocelesti sono stati superati d, scivolando al quinto posto ine dunque fuori dzona Champions. La squadra di Marco Baroni non è infatti riuscita ad andare oltre lo 0-0 a Venezia, mentre i bianconeri hanno vinto di misura sul Cagliari completando l’operazione. Intanto la Lazio domani giocherà a San Siro contro l’Inter: in palio l’accesso alle semifinali della competizione tricolore.Lazio, Baroni tra Inter e.Così Baroni a SportMediasetvigilia del match coi nerazzurri: “Vogliamo fare bene a Milano e cercare di passare il turno. Rivalsa per il 6-0 in campionato? No, in qualche modo è stato anche utile.