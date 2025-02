Quotidiano.net - Trump vota con la Russia, strappo all’Onu sull’Ucraina. E al G7: “Tregua a breve”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 febbraio 2025 – C’è un’unica parola su cui sono tutti d’accordo nel conflitto ucraino ed è la pace. Le idee per raggiungerla sono un’altra storia. Lo stop alla guerra è stato ribadito oggi sul triplice asse dell’Assemblea Onu, dell’incontro Macron - Donaldalla Casa Bianca e del vertice G7 a Kiev a cui ha preso parte anche la premier Giorgia Meloni in videoconferenza. Prima o poi ci si arriverà ma la strada è ancora piena di di insidie nonostante i sorrisi e le strette di mano che, con lo zar Putin sullo sfondo, Paesi europei e Stati Uniti si scambiano a vicenda. Donald insiste nella strategia di bastone e carota, ma strappa ancora con i Paesi europei, e dalle sue parole affiora sempre di più l’obiettivo di concludere a tutti i costi l’accordo per lo sfruttamento delle terre rare ucraine.