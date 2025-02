Ilfattoquotidiano.it - Trump vince in tribunale: tutto il personale di Usaid in congedo. Licenziati in 1600

Prima il via libera di un giudice federale, che ha spianato la strada all’amministrazione, consentendole di mettere inildi– l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale – negli Stati Uniti e nel mondo. E domenica 23 febbraio è arrivato l’annuncio della Casa Bianca: saranno“circa 1.600 dipendenti in servizio negli Usa”, mentre l’agenzia ha già chiuso la sua sede centrale a Washington e migliaia di programmi di aiuto e sviluppo statunitensi a seguito di un tentativo di congelare gli aiuti esteri. Il presidente Donalde il suo principale responsabile del taglio dei costi, Elon Musk, sostengono che il lavoro di aiuto e sviluppo è uno spreco e favorisce un programma liberale.Quella del giudice Carl Nichols rappresenta un’importante vittoria per la presidenza: ha infatti negato la richiesta presentata da alcuni gruppi di lavoratori per continuare a bloccare temporaneamente il piano del governo.