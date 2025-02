Panorama.it - Trump taglia i capi del Pentagono e i giudici militari

Leggi su Panorama.it

Terremoto al. Venerdì sera il presidente Donaldha licenziato il presidente deidi stato maggiore congiunti, il generale Charles Brown, il capo delle operazioni navali, l'ammiraglio Lisa Franchetti, e il vice capo di stato maggiore dell'aeronautica, il generale Jim Slife. In una nota, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dichiarato cheha intenzione di nominare il tenente generale dell'aeronautica in pensione Dan Caine, entrato a far parte della società ditale di rischio Shieldtal a gennaio, come prossimo presidente deidi stato maggiore congiunti della nazione. “Il generale Caine incarna l’indole del combattente ed è esattamente il leader di cui abbiamo bisogno per affrontare il momento”, ha affermato Hegseth, “Non vedo l'ora di lavorare con lui”.