Thesocialpost.it - Trump sceglie Dan Bongino: il podcaster di estrema destra nominato numero due dell’Fbi

Leggi su Thesocialpost.it

Danè stato scelto come nuovo vicedirettore, assumendo il ruolo didue di Kash Patel. L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidenteattraverso il suo social media Truth, dove ha scritto: «Grandi notizie per le forze dell’ordine e per la giustizia americana! Dan, un uomo che ha una passione incredibile per il nostro Paese, è stato appenavice direttoreda Kash Patel, che sarà il miglior direttore che l’FBI abbia mai avuto».Leggi anche: Papa Francesco, situazione sempre più cupa: “È il tempo della speranza contro ogni speranza”, ex poliziotto e successivamente agente del Secret Service, è noto anche per il suo lavoro come commentatore politico e. «È stato membro del Dipartimento di Polizia di New York (i migliori di New York!)», ha aggiuntosui social, sottolineando il suo essere un rispettato agente speciale dei servizi segreti americani e uno deidi maggior successo del paese.