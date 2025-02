Quotidiano.net - Trump nomina Dan Bongino, podcaster ultraconservatore, vice capo dell’Fbi: nuova bufera in arrivo

Roma, 24 febbraio 2025 – Ennesimasulle nomine di Donald. Nell’occhio del ciclone questa volta è finita la scelta di piazzare Dan. Un incarico che solitamente viene assegnato solo ad agenti con una significativa carriera nel bureau federale., ex conduttore di Fox News e ora “uno deipiù di successo”, come lo descrive il tycoon annunciando lasu Truth, è noto per le sue posizioni ultra conservatrici. Che vengono espresse proprio attravero il suo seguitissimo podcast. Ma non è finita qui. Come Kash Patel, recentemente confermato alla guida dell'Fbi,è noto per le sue critiche all'agenzia ed in passato ha invocato licenziamenti di massa degli agenti federali. "Dan, un uomo con un amore ed una passione incredibile per il nostro Paese, è statoto prossimodirettore dell'Fbi dall'uomo che sarà il direttore migliore di sempre, Kash Patel", ha scrittosul suo social.