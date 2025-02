Ilfattoquotidiano.it - Trump nega la veridicità dei risultati della scienza: è in corso una battaglia contro la realtà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’AAAS (American Association for the Advancement of Science) è la più grande società scientifica del mondo, e la sua rivista, Science, è la più autorevole rivista scientifica del mondo, assieme a Nature. Entrambe le riviste stanno pubblicando articoli allarmati sulla politica del nuovo governo Usa nei confrontiera presidente durante la pandemia e arrivò a consigliare, durante una conferenza stampa, un rimedio efficace al quale gli scienziati, quei cretini, non avevano pensato. Se il virus si distrugge con i disinfettanti. come mai quei geni non hanno pensato di iniettare i disinfettanti nel circolo sanguigno?Anthony Fauci, un luminarevirologia, era presente e fece una faccia inequivocabile. Poi ci furono molte acrobazie dialettiche per spiegare che il Presidente non stava consigliando l’iniezione di disinfettanti: era stato frainteso.