Formiche.net - Trump, Milei e Modi. Il pragmatismo di Meloni raccontato da Giordano (Ecr)

Giorgiariesce a porsi al centro del dialogo perché è una catalizzatrice di ragionamento, è anche una persona di team e quindi non lo fa a dispetto dell’Europa, ma lo fa nell’alleanza europea. Lo dice il segretario generale di Ecr Antonio, che Formiche.net ha raggiunto telefonicamente a Washington dove ha partecipato alla Cpac, la convention dei conservatori americani.La standing ovation del Cpac che cosa aggiunge rispetto a quello che già sapevamo del rapporto di Giorgiacon Donaldanche da un punto di vista di azione, oltre che valoriale?È stata la dimostrazione della dignità e della coerenza, perché pure in un momento molto complesso di ragionamenti e trattative in cui emergono delle posizioni negoziali, qualche volta eccessive, lei ha mantenuto la barra dritta senza forzare in nessuna direzione e senza nessuna forma di protagonismo.