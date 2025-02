Iltempo.it - Trump, l'elogio a Meloni davanti a Macron: "Leader meravigliosa"

Leggi su Iltempo.it

L'Italia è un alleato «molto importante» degli Stati Uniti e Giorgiaè «una grande». Così il presidente Donaldnello scambio di battute con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, prima del bilaterale con Emmanuel. Ai cronisti ilUsa ha detto inoltre che la guerra in Ucraina potrebbe finire «entro settimane». «Amo l'Italia, è un Paese molto importante. C'è una donnacome, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l'Italia stia facendo molto bene e abbia unaship molto forte con Giorgia», ha ribadito dallo Studio Ovale il presidente, con al fianco, prima del loro bilaterale. Il presidente francese dal canto suo ha detto che «l'Europa è pronta a fare di più per la difesa del Continente» e ha auspicato un «forte coinvolgimento» degli Stati Uniti per garantire la pace in Ucraina.