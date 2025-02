Liberoquotidiano.it - "Trump ha lodato Meloni, ma...". Annalisa Cuzzocrea? Ecco come rosica la sinistra

Perhamolto Giorgia, ma lo ha fatto anche con Viktor Orban". Ospite di Otto e Mezzo nella puntata in onda lunedì 24 febbraio su La7, la firma de La Stampa si dice convinta che "bisogna capire se il suo obiettivo sia quello di spaccare l'Unione europea o no.cerca di tenersi vicina ama anche all'Ue., non ce lo possiamo permettere, non può fare accordi separati". Insomma, lasembra voler sminuire l'endorsement del presidente americano al governo italiano. "Amo l'Italia, è un Paese molto importante. C'è una donna meravigliosaleader, e oggi era nelle discussioni del G7, penso che l'Italia stia facendo molto bene e abbia una leadership molto forte con Giorgia", ha detto il tycoon durante il faccia a faccia con Macron.