Ildifforme.it - Trump e il podcaster nominato come Vice dell’Fbi: chi è Dan Bongino

Leggi su Ildifforme.it

Quando si parla di Donalde delle sue scelte in ambito politico e amministrativo, occorre pensare il contrario di quello che sarebbe la normalità, il convenzionale e il canonico, sia per modalità che per ‘gusto’. Tra le ultime nomination bollate dal Tyccon, che hanno lasciato l’opinione pubblica spaccata tra entusiasmo e dura critica, figura .L'articoloe il: chi è Danproviene da Il Difforme.