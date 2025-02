Trump | Don Bongino vicedirettore FBI

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.28 Ex agente della Polizia prima e del Secret Service poi, commentatore politico, podcaster: è questo il curriculum di Dan, scelto dacome numero due dell'Fbi, sotto Kash Patel. Ad annunciarlo è stato lo stesso pre sidente americano su Truth. "Grandi notizie per le forze dell'ordine e la giustizia americana! Dan, un uomo che nutre un amore e una passione incredibili per il nostro Paese è stato appena nominato vice direttore dell'Fbi da Kash Patel, che sarà il miglior direttore di tutti i tempi", ha aggiunto