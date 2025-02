Thesocialpost.it - Trump a Macron: “Guerra può finire in settimane”. Elogi per Giorgia Meloni: “Meravigliosa”

“Amo l’Italia, è una nazione fondamentale. Ha una leader straordinaria e oggi è stata al centro delle discussioni del G7. Credo che l’Italia stia andando molto bene e chestia guidando con grande forza.” Così il presidente americano Donald, accanto al presidente francese Emmanuelnello Studio Ovale, haato la premier italiana.Leggi anche: “Sì, è lui”. Ivan scomparso nel nulla da anni: è arrivato il terribile annuncioL’incontro consi concentra principalmente sullatra Ucraina e Russia, che, secondo, potrebbe concludersi “nelle prossime”. Il presidente degli Stati Uniti pone l’accento sull’accordo con Kiev per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine, in particolare le terre rare. “Il presidente ucraino Zelensky sarà alla Casa Bianca questa settimana o la prossima per firmare l’accordo sulle terre rare.