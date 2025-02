Lopinionista.it - Trucco bambini per Carnevale: le idee Giotto Make Up

Ilsi avvicina e il-up è il tocco magico che completa ogni travestimento. Con pochi e semplici gesti, ogni bambina e bambino può trasformarsi in ciò che desidera, dando vita a storie e personaggi straordinari. A rendere ogni trasformazione ancora più speciale, c’èUp, la linea di trucchi dermatologicamente testati, privi di glutine e sicuri sulla pelle delicata dei piccoli. Facili da applicare e da rimuovere con acqua tiepida e sapone neutro, gli ombretti cremosi e le matite cosmetiche sono studiati per garantire comfort, precisione e libertà creativa.La magia del, ogni giorno.Con i tris tematici di matite e ombrettiUp, bastano tre colori per trasformarsi in vampiri, streghe, farfalle, principesse, tigri o dinosauri. Per un tocco di magia in più sono disponibili set da sei matite o ombretti, in colori classici o metallic, e confezioni singole, ideali per stimolare l’immaginazione e un divertimento senza fine.