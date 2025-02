Trentotoday.it - Troppi drink al Maturaball e sviene in bagno

Leggi su Trentotoday.it

Il suoè terminato con un ricovero in pronto soccorso e con una sbornia che certamente non dimenticherà facilmente. Protagonista della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Varna, in Alto Adige, un quindicenne.Il giovane deve aver esagerato decisamente parecchio con l’alcol, se si.