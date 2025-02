Lanazione.it - Troppa Ternana per questo Ascoli. Netta vittoria delle Fere in trasferta

(4-3-3): Raffaelli, Alagna, Curado (33’ st D’Amore), Piermarini, Adajapong, Varone, Odjer (9’ st Gagliardi), Carpani, Silipo (9’ st Tremolada), Forte (9’ pt Corazza), D’Uffizi (33’st Baldassin). A disp.: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, Ciabuschi, Caucci. All. Cudini(4-3-2-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (14’ st Martella), Vallocchia (14’ st Aloi), Corradini, De Boer, Curcio (14’ st Brignola), Cicerelli (35’ st Ciammaglichella), Cianci (26’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Donnarumma. All. Abate ARBITRO: Renzi di Pesaro MARCATORI: 12’ pt Corradini, 17’ pt Cianci, 49’ pt Curcio SPETTATORI: 5.612 (219 ternani). TERNI Latorna meritatamente al successo sbancando il “Del Duca“ diPiceno con una prestazione concreta e in totale sicurezza, che le ha consentito di mettere in ghiaccio il risultato fin dal primo tempo.