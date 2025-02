Calciomercato.it - Troppa Roma per il Monza, Saelemaekers apre il poker giallorosso

La squadra di Ranieri batte senza problemi i brianzoli e continua la sua striscia positiva: i giallorossi al nono postoTutto facile per lacontro il. Nel monday night che chiude la 26esima giornata di Serie A, la squadra di Ranieri regala senza troppi problemi i brianzoli e continua la sua striscia positiva. I giallorossi partono subito forte e stringono d'assedio l'area del. Per il gol non serve attendere molto perché al 10?trova l'angolo giusto per una conclusione che non lascia scampo a Turati. Ilfatica a reagire, non trova la forza per farsi vedere dalle parti di Svilar e continua a subire le avanzate capitoline.Così al 32esimo è quasi logica conseguenza il raddoppio firmato da Shomurodov sull'assist di Soule che Ranieri ha scelto di mandare in campo dal primo minuto, tenendo Dybala in panchina.