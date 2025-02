Laspunta.it - Trivelloni (Polo Moderato) replica a Europa Verde “La politica deve accompagnare il progresso”

Leggi su Laspunta.it

Non si è fatta attendere ladeldopo la presa di posizione diVelletri che ha definito l’iniziativa del“minestrone sovranista in salsa moderna“Are adVelletri è uno dei leader del, Lambertoche oltre a illustrare nel dettaglio le proposte delspecifica anche che laildella comunità e che, soprattutto, nel momento in cui le decisioni vengono prese, è necessaria una azione che porti almeno un ristoro alle comunità che subiscono queste decisioni. “I Moderati, da qui il termine, vivono nell’era del possibile in alternativa di un contendere esercitato soltanto in funzione di pregiudizi impossibili da realizzare.” Commenta.“A tutti farebbe piacere la perfezione ma a volte siragionare sulla soluzione possibile.