Tvplay.it - Triplo addio Inter, è tutto vero: arriva la decisione definitiva

in casa. Il club avvia una rivoluzione inattesa dalla tifoseria: già presa la.La vittoria conquistata sabato ai danni del Genoa ed il ritorno in cima alla classifica a spese del Napoli non cambia i piani dell’. Il club, infatti, in questi giorni ha messo in cantiere una rivoluzione che coinvolgerà sia i quadri dirigenziali che l’attuale rosa guidata da Simone Inzaghi al fine di rinnovarsi, seguire le linee guida indicate da Oaktree e rimanere quanto mai competitivo nel panorama calcisticonazionale., èla– TvPlay.it (LaPresse)Per quanto riguarda la rosa, sono diversi i componenti dell’attuale gruppo destinati ai saluti al termine dell’attuale stagione. E‘ il caso, ad esempio, di Davide Frattesi poco felice a causa del poco spazio ricevuto fin qui: 9, infatti, le presenze totalizzate dal primo minuto dal 25enne, rimasto in panchina e non utilizzato nelle ultime due gare di campionato disputate contro la Juventus e i rossoblù.