Treviglio vince anche a San Vendemiano | ottavo successo in fila e primato solitario

La Tavtrionfanel retour match con Sane conquista due punti che la consolidano in vetta alla graduatoria. Sul parquet della Rucker, i giocatori di Villa conducono con ampio margine per tutti i 40 minuti, senza mai consentire ai veneti di rientrare nel punteggio. Con il finale di 69-82 arriva l’ottava vittoria di.Per l’avvio di gara, i biancoverdi vengono schierati con il consueto quintetto con Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Zanetti e Marciuš. Sull’altro fronte, Aiello parte con Tassinari, Gluditis, Cacace, Oxilia e Donda. Vecchiola imprime subito il suo ritmo, Marciuš segna da sotto e il coach veneto è costretto al time-out (0-8 al 4?). Dalla panchina entrano immediatamente in ritmo Cagliani ed Abega e il divario si dilata: 2-18 (7?) con la Rucker costretta a uno 0/8 dal campo.