Quifinanza.it - Trenitalia annuncia il controllore con la bodycam, la svolta per la sicurezza a bordo

Leggi su Quifinanza.it

Per una maggiore, i controllori diindosseranno unadurante le ore di lavoro, pensata come da deterrente contro le aggressioni e per registrare gli incidenti, in caso di necessità, fornendo le prove certe alle forze dell’ordine e ai magistrati.Poiché le aggressioni ai danni del personale dicontinuano a essere una realtà per i capitreno delle ferrovie italiane, in particolare su treni locali e regionali. I dati più recenti parlano di violenze verbali e fisiche, come quella subita da un capotreno su un treno regionale tra Genova e Busalla lo scorso novembre. Per questo motivo,ha deciso di intervenire con misure innovative per tutelare ladei propri dipendenti e, indirettamente, anche dei passeggeri.leper i capotreno, ma solo in alcune regioniNon è una novità, perché già nel 2024aveva lanciato un progetto pilota in Emilia-Romagna con l’introduzione di telecamere indossabili () per il personale di, in particolare per i capitreno.