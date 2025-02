Ilprimatonazionale.it - Tre anni di guerra in Ucraina, nonostante tutto

Roma, 24 feb –i disfattismi,l’abbraccio russo-americano, entriamo oggi nel quarto anno ditrae Russia. Infatti, era il 24 febbraio del 2022 quando Putin dava inizio alla sua “operazione speciale”, puntando a Kiev.L’invasione russa e la mela avvelenata del disfattismoL’anno scorso, sempre in occasione della data del 24 febbraio, avevamo parlato di Guillame Faye e della sua prospettiva di una “convergenza di catastrofi” per tentare di guadagnare un certo angolo visuale sugli eventi in corso. Per il pensatore francese il XXI avrebbe visto intersecarsi alcune “linee drammaturgiche” che avrebbero portato “verso un punto di rottura di transizione nel caos”. Quella storia da cui si pretendeva di poter uscire, sarebbe rientrata con tutta la sua violenza.