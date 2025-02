Noinotizie.it - Tre anni di guerra in Ucraina Invasione russa

Il 24 febbraio 2022 iniziò l’dell’. La strenua ed eroica resistenza degli ucraini dura da tre, certo con il cospicuo sostegno di molti Paesi a partire da quelli dell’Unione europea e dall’Inghilterra oltre che dagli Usa, almeno fino a quando l’entrata in carica dell’attuale presidente non ha fatto registrare un cambio di posizione difficile da comprendere. Oppure, fin troppo facile: tramutare in affari le difficoltà di un popolo.Centinaia di migliaia di morti, perdite anche per i russi il cui capo non ha risparmiato di ordinare attacchi e violenza ma che non è finora riuscito ad ottenere quanto vuole. Unache è una vergogna per il mondo ancora una volta alle prese con la sopraffazione organizzata dal potente di turno. L'articolo Trediin proviene da Noi Notizie.