Tre anni di guerra in Ucraina: i vertice dell'Ue vanno a Kiev e annunciano nuove sanzioni contro la Russia

I vertici dell’Unione europea, insieme ai leader di Spagna, Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia, Norvegia, Islanda, Danimarca, Estonia e Canada, si sono recati oggi, 24 febbraio 2025, in visita ufficiale aper ribadire il proprio sostegno all’a tredall’inizio dell’invasione su vasta scala lanciata dalla, un’occasione in cui l’Ue ha annunciato il suo sedicesimo pacchetto dida imporreMosca.“Tredi eroismo assoluto da parte del nostro popolo”, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Eterna memoria a tutti coloro che si sono schierati in difesa del nostro Stato e del nostro popolo, dando la vita affinché l’potesse vivere. Eterna gratitudine agli eroi caduti: gratitudine dell’, gratitudine di tutte le nazioni libere”.