Trentotoday.it - Travolte dall’autocarro: gravi due anziane

Leggi su Trentotoday.it

Terribile incidente questa mattina, lunedì 24 febbraio, in via Strada Granda a Torbole sul Garda. È successo tutto intorno alle 9:30 quando si è verificato uno schianto che ha coinvolto un autocarro. e due donne che passavano di lì in quell’istante.Secondo quanto hanno riferito i vigili del.