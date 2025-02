Leggo.it - Travolta da un'auto, 19enne elitrasportata d'urgenza a Roma. I testimoni: «L'ha investita apposta il fidanzato»

Leggi su Leggo.it

Una ragazza di 19 anni è statada un'lungo via San Francesco a Paliano, in provincia di Frosinone, intorno alle 22.30 di ieri sera, 23 febbraio. Ora è in ospedale.