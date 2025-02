Quotidiano.net - Trans picchiata e minacciata di morte dai vicini di casa

Avrebbero fatto di tutto per renderle la vita impossibile e costringere una ragazzadi Taranto a lasciare ladi sua proprietà e a trasferirsi. I suoi, padre e figlio, l’avrebberoanche die insultata, giorno e notte. In un’occasione la ragazza sarebbe stata accerchiata da più persone in una sorta di spedizione punitiva durante la quale ha ricevuto anche uno schiaffo e un pugno. Esasperata, ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri e ora padre e figlio, quest’ultimo 28enne, sono indagati per minacce gravi e atti persecutori. Nei confronti del 28enne il gip del tribunale di Taranto, Elio Cincelli, ha disposto il divieto di avvicinamento di 500 metri e il braccialetto elettronico. Suo padre, secondo il racconto della vittima, a dicembre, mentre era ai domiciliari, sarebbe uscito diintimando alla ragazza di rientrare nel suo appartamento.