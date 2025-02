Ilgiorno.it - Tram e autobus Atm tagliati, cittadini al contrattacco: “Vogliamo il 30% di sconto sugli abbonamenti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Nel giorno dello sciopero del trasporto pubblico locale, 14 comitati costituiti damilanesi hanno promosso una petizione con la quale chiedono al Comune un bonus del 30% sul costo degliAtm, a titolo di risarcimento per la riduzione del servizio di superficie nel 2023-2024. "La flessione del servizio di superficie erogato da ATM a Milano è un problema noto - spiegano gli animatori dell'iniziativa -. Di recente è stata confermata anche dal rapporto del Laboratorio di Politica dei Trasporti del Politecnico di Milano che per il periodo 2016-2024 ha documentato una contrazione del 15-20% con punte del 30-50% per alcune linee. Ma è particolarmente nell'ultimo biennio 2023-2024 che la riduzione delle corse e l'irregolarità dei passaggi dei mezzi di superficie Atm hanno inciso pesantemente sulla qualità della vita e sul portafoglio deidi Milano e hinterland.