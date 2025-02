Lanazione.it - Tragico incidente a Riparbella: uomo incastrato nell’abitacolo, muore nello scontro frontale con un camion

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 24 febbraio 2025 – E' di un morto e due feriti il bilancio di unotra une due auto avvenuto questa mattina, verso le 8.30, sulla strada statale 68 di Val Cecina, in località, in provincia di Pisa. Il conducente di un'auto è rimastoe poco dopo è deceduto. Nella seconda auto sono rimasti incastrati due passeggeri, che feriti e coscienti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Deviazioni e percorsi alternativi: per chi proviene da Casino sulla SP14, per chi proviene dalla SP29 e sulla SS68 sulla SP13.