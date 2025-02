Napolitoday.it - Tragedia in un appartamento: donna muore in un incendio

Leggi su Napolitoday.it

Fiamme in una abitazione di Frattaminore. Questa mattina per cause in corso di accertamento si è sviluppato una via Louis Pasteur in unal primo piano abitato da due coniugi. Marito e moglie hanno rispettivamente 58 e 60 anni.Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e.