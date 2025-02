Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani molti gli incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente chiusa al transito via dei Volsci 3 via degli Etruschi via degli Umbri questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico incontro di calcioMonza scattate le modifiche alla viabilità l'aria del Foro Italico inevitabili le ripercussioni al Flaminio e della Vittoria soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale Oggi sciopero del trasporto pubblico locale dalle 20 al termine del servizio saranno a rischio le corse di bus tram e metropolitane coinvolto anche il personale del Cotral e delle ferrovieNord saranno Inoltre possibili cancellazioni dei treni regionali dalle 21 al termine del servizio maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sitoverde.