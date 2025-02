Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità momentaneamente chiusa incidente sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna altezza Nomentana in direzione San Giovanni tutto ilè deviato sulla complanare in direzione di via della Batteria Nomentana molto trafficata un raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e salari e poi tra la diramazionenord e lo svincolo A24 code a tratti anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Casilina Oggi sciopero del trasporto pubblico locale fino alle 17 poi dalle 20 al termine del servizio saranno a rischio le corse di bus tram e metropolitane coinvolto anche il personale del Cotral e delle ferrovie Metre eNord saranno Inoltre possibili cancellazioni dei treni fino alle 18 e poi dalle 21 al termine del servizio https://storage.