Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso lo sciopero del trasporto pubblico Al momento sono attive con possibili riduzioni di corse le linee A e B della metropolitana chiusa invece la metro C chiusa anche la ferrovia termini Centocelle fino alle 17 possibili stop anche sulla rete di superficie bus tram e filobus l'agitazione lo ricordiamo è stata indetta a livello nazionale al sindacato USB domani mattina alle 11:30 in programma una cerimonia all'altare della Patria dalle 10:30 scatterà la chiusura aldi Piazza Venezia sono previste deviazioni per 27 linee di bus tutti le taglie gli aggiornamenti in tempo reale sumobilita.it