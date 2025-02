Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2025 ore 11:30

Luceverdetrovati dalla redazione a Ponte Galeria per accertamenti tecnici è chiusa via Portuense all'altezza di via Lorenzo allievi nella sola direzione di Fiumicino code sulla Cassia dal raccordo a Tomba di Nerone nelle due direzioni per un incidente avvenuto nei pressi di via di Grottarossa per ilintenso ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Casilina all'appia in corso uno sciopero del trasporto pubblico locale fino alle 17 poi dalle 20 al termine del servizio saranno a rischio le corse di bus tram e metropolitane coinvolto anche il personale della Cotral delle ferrovie MetreNord saranno Inoltre possibili cancellazioni dei treni regionali fino alle 18 ed alle 21 al termine del servizio al momento la metro B e attiva con riduzione di classe mentre la metro C è chiusa Attiva con riduzioni di corse anche la metro a ma con chiusura delle stazioni di Baldo degli Ubaldi Spagna e Pontelungo sempre oggi dalle 12 alle 16 è sciopero nel trasporto aereo che coinvolgerà piloti e assistenti di volo delle compagnie easyJet e aeroitalia i dettagli di queste altre notizie sul sito