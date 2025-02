Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-02-2025 ore 08:30

Luceverdetrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna dalla casina alla piedi in carreggiata esterna dalla Tiburtina la 24 e tra le uscite fa le Aurelia incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro trafficata e poi tutte le consolari l'ingresso aI maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la sala concludi rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe code anche lungo la tangenziale est da via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e dalla Tiburtina a viale Castrense in direzione di San Giovanni code a tratti su via del Mare Ostiense Acilia Vitinia verso il centro con una mente a tratti anche sulla Pontina da Tor de' Cenci sino alla zona dell'EUR stessa situazione sulla Appia con code da Ciampino via delle Capannelle anche per un incidente avvenuto all'altezza di via del Casale della sergetta e per accertamenti tecnici chiusa via Portuense all'altezza di via Lorenzo alle nella sola direzione di Fiumicino in corso uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a rischio le corse di bus tram e metropolitane ma anche le linee buste gestite dagli operatori privati coinvolto anche il personale della Cotral e delle ferrovie Metre enord servizio garantito nella sola fascia oraria dalle 17 alle 20 i dettagli di queste altre notizie come sempre sul sito