Traffico Roma del 24-02-2025 ore 07 | 30

Luceverdeben trovati dalla redazioneGià intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code dalla Casilina all'appia incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 dalle dalla tangenziale est verso il centro trafficate poi tutte le consolari l'ingresso aI maggiori disagi al momento sulla Flaminia alla Salaria con code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe prime code anche lungo la tangenziale est da via delle Valli via Salaria verso lo stadio Olimpico quad a tratti su via del Mare Ostiense Tra Acilia e Vitinia verso il centro incolonnamenti ha fatti anche sulla Pontina da Pomezia fino all'Eur se sta situazione sulla Appia con code da Ciampino via delle Capannelle possibili disagi oggi per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore della trasporto pubblico locale aa rischio le corse di bus tram e metropolitane ma anche le linee bus e gestite dagli operatori privati coinvolto anche il personale della Cotral le ferrovie Metrenord il servizio Sara garantito soltanto fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 sempre oggi previsto uno sciopero anche nel trasporto aereo che svolgerà le compagnie easyJet aereo Italia dalle 12 alle 16 i dettagli di queste altre notizie sul sito