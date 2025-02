Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-02-2025 ore 17:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani a Roma chiusa per incidente sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvalne interna altezza Nomentana direzione San Giovanni tutto ilè deviato sulla complanare in direzione di via della Batteria Nomentana sempre a Roma per un altro incidente chiusa al transito via dei Volsci tra via degli Etruschi via degli Umbri ricordiamo che è in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale a rischio dalle 20 A fine servizio metro tram e bus a rischio anche le linee del Cotral e le ferrovie Metromare e Roma Nord in provincia di Rieti lavori sulla via Salaria ancora senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo in tratti saltuari a secondo della del cantiere frequente la formazione di rallentamenti nelle due direzioni è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale