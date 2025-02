Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-02-2025 ore 09:30

in corso uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale a Roma al momento chiusa la metro C Attiva con riduzioni di corse la metro a chiusura delle stazioni Baldo degli Ubaldi Spagna e Pontelungo in funzione con riduzione di corsa e le linee B e B1 a rischio fino alle 17 e poi di nuovo dalle 20 A fine servizio anche le linee della Cotral e le ferrovie Metromare Roma nord per quanto riguarda ila causa di un incidente Ci sono rallentamenti sulla via Appia da Ciampino via delle Capannelle verso code per 2 km sul tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato Antrodoco Il Sigillo in tratti saltuari a seconda della avanzamento del cantiere frequente la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni