Latuafonte.com - Tradimento trame, chi è Zelis la ragazza che lavora per Oltan e conquista Ozan

Leggi su Latuafonte.com

Nel corso delle nuove puntate italiane diil pubblico di Canale 5 ha conosciuto. Si tratta dellache ha dato carta e penna anel locale, durante l’episodio in onda il 24 febbraio 2025. Il figlio di Guzide resta affascinato dalla bellissima giovane, che attira sin da subito la sua attenzione. Ma ecco, successivamente, mentre è con il suo amico Murat,scopre che laconosce, tanto che si dirige nella sua barca. Ma chi è questo nuovo personaggio? Le anticipazioni turche svelano come si introduce nella trama della serie TV turca e comeil figlio di Guzide.anticipazioni:si innamora di, chi è leiLeggi anche:anticipazioni: Behram è cattivo? Cosa farà, la veritàLeggi anche:ha davvero ucciso Kaan? Il vero piano diLe anticipazioni disegnalano l’entrata in scena di, unacheil cuore di