Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 23 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Quadruplo appuntamento oggi – domenica 23– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 65, 66, 67 e 68 in.Umit, Nazan, Oylum, Ozan e Guzide vanno al ristorante di Behram per festeggiare la vittoria. Finita la cena, Oylum va a parlare con Tolga.Yesim parte per Antalya e affida Oyku alle cure di una giovane tata, Selime. Guzide e Umit pedinano Oyku e Selime fino ad un parco giochi.Selin va a trovare al lavoro Tolga per chiedergli un’opinione su Ozan, ma proprio mentre sono in ufficio, l’azienda di Tolga subisce un attacco da parte di un hacker.Dopo un’intossicazione, Oyku si trova in pronto soccorso. La situazione non è critica e può essere dimessa, ma l’ospedale richiede un documento. Guzide è in preda al panico.