Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 24 febbraio al 2 marzo 2025: Tolga chiede a Oylum di sposarlo

©US MediasetUna proposta nuziale sarà al centro delle prossime puntate di. Certo dei sentimenti che prova,Kasifoglucon successo alla fidanzataYenersoy di. Decisione che però non piace affatto a Guzide, la madre della sposa, che tuttavia dà la benedizione alla coppia per non creare altri scontri con la figlia.Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.10 e la domenica in prima serata. Ecco le.Lunedì 24: la confessione di SezaiIn un bar, Ozan è colpito dalla bellezza di una ragazza. Uscendo con Mesut, la vedono mentre si dirige verso la barca di Oltan. La sera, finalmente a casa, Sezai confessa a Guzide il suo grande dolore: si sente in colpa per aver indotto sua moglie al suicidio, quattordici anni prima, accusandola di unche non aveva commesso.