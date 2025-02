Ilrestodelcarlino.it - Tra mare e cultura, il turismo sulla costa alla fiera di Monaco

Promozione turistica all’estero per la riviera comacchiese. Gli assessori aldei Comuni di Comacchio e Ferrara, Emanuele Mari e Matteo Fornasini, si sono recati adi Baviera e nella mattinata di giovedì scorso,internazionale del‘Free’ hanno illustrato l’offerta turistica complessiva del territorio. Mari e Fornasini hanno parlato davanti a una trentina di persone tra giornalisti di varie testate europee e rappresentanti di agenzie di settore. I turisti di lingua tedesca, provenienti dall’area dai paesi del centro Europa costituiscono il principale bacino di presenze straniere per la riviera di Comacchio e lainternazionale diè uno degli appuntamenti più importanti per intercettare questo tipo di incoming turistico. L’assessore Mari ha evidenziato la variegata offerta di soggiorno e le diverse esperienze che sono in grado di offrire i ventidue chilometri dilocale: "Un territorio ricco di animazione,, tradizione e valore ambientale confermato dai numeri di presenze che registriamo ogni anno siache nella città di Comacchio" ha sottolineato.