Tra live e djset arriva Psychoville PunKarnival

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Venerdì 28 febbraio e Sabato 1° marzo a Villa Severi, il Centro Onda d’Urto e Psycho Hill APS s’incontrano per dare vita a un weekend di pura energia! Treincredibili, 4 dj set da urlo, area merch con espositori da tutta Italia, ottima musica, il tutto, per chi vuole, in maschera: tutto questo e ancor di più sarà, l’evento pensato e realizzato a mani, cuori e cervelli congiunti dalle due realtà associative aretine per movimentare il lunghissimo inverno in città. Si comincerà venerdì 28 febbraio alle 22, quando le porte del Centro Onda d’Urto si apriranno per accogliervi nella prima delle due serate del mini festival. Sul palco i Siouxsie and the Skunks, band punk rock romana che ha all'attivo un disco uscito a Marzo 2024, Songs about Cuddles, prodotto da Wild Honey Record, di cui ascolteremo i brani durante il