Tra le peggiori gare col Napoli | la critica durissima all’azzurro lascia tutti sorpresi!

Calcio Ultimissime – La sconfitta contro il Como potrebbe averto scorie pericolose. Sono state riservate dure critiche ad un azzurro. Oggi è un giorno davvero difficile per il. La sconfitta contro il Como è stata “drammatica”, ancor più vista la situazione attuale in classifica. Il momento degli azzurri è quantomeno tragico, con il mese di febbraio che non ha portato i risultati sperati. Non a caso, l’Inter ha recuperato diversi punti fino a riprendersi di forza il primo posto in classifica. La prestazione al Sinigaglia è stata totalmente sbagliata, anche se un azzurro è stato individuato come il “peggiore”.Lukaku tra ial Como: le pagelle horror dei quotidianiRomelu Lukaku continua a dividere i tifosi del. Il centravanti belga è da tempo nel mirino dei sostenitori azzurri, i quali spesso hanno evidenziato l’ex Roma come un problema “enorme”.