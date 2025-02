Ilgiorno.it - Tra bluff e nodo risorse: "Costi, detrazioni, decreti: chi investe vuole certezze. E l’industria resta lontana"

"Quanto posso essere divergente?". La prima domanda la rivolge lui, Antonio Ghezzi, direttore dell’Osservatorio Startup Hi Tech del Politecnico di Milano, uno dei centri più qualificati di raccolta dati e analisi quando si parla di innovazione. Ha carta bianca. "Il 90% delle startup generalmente muore entro tre anni ed è un bene perché sono innovative. Le nostre, invece, non muoiono. Fino al 2023, il 90% delle startup sopravviveva semplicemente perché non erano vere startup". Avevano la qualifica? "Sì. Nel 2012 nasce il Registro Imprese dedicato alle startup innovative che già di per sé è una tautologia nostrana. Chi si iscrive ha benefici per l’accesso al debito, altra stortura perché chi apre una startup dovrebbe farlo con capitali di rischio. L’inserimento nel Registro garantisce benefici in termini difiscali, dal 30 al 50% a seconda dei governi che si sono succeduti.