Torrelaghese e Corsanico stanno volando. Pari del Capezzano, sconfitta del Massarosa

In Promozione, dopo il pareggio 1-1 nel derby versiliese anticipato al sabato fra Pietrasanta e Forte dei Marmi, l’attesa era tutta per l’esito del big-match domenicale fra Real Cerretese e San Giuliano: lo 0-0 finale lascia tutto inalterato nella lotta al vertice. che diventa però sempre più a tutti gli effetti non solo una lotta a tre bensì a quattro perché oltre a Cerretese (che resta capolista a +3 sul Pietrasanta), bianconcelesti versiliesi e nerazzurri pisani c’è eccome anche la Lunigiana Pontremolese degli attaccanti versiliesi Mengali-Ceciarini-Mancini che continua a vincere e attende di sapere se gli ridurranno (e di quanto) la penalizzazione di 10 punti in classifica. senza la quale sarebbe seconda a -1 dalla vetta. Il Pietrasanta dal canto suo sa di non poter più lasciarsi sfuggire certe occasioni.